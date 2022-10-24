Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Середино-Будська громада: ворог о 10:30 обстріляв один із населених пунктів із мінометів - 7 "приходів". Шалигинська громада: з 11:00 росіяни вели артобстріл по прикордонні. Усього зафіксували 10 вибухів. Згодом пообіді росіяни ще 16 разів вистрелили із артилерії по тому ж населеному пункті громади", - пише Живицький.

Повідомляється, що Великописарівську громаду рашисти обстріляли за день тричі. Після полудня із мінометів, зафіксовано 8 прильотів по населених пунктах.

О 17:00 скинули вибухівку з безпілотника, а після сьомої вечора ще 3 "приходи" з мінометів.

"Юнаківська громада: по околицях прикордонного села ворог застосував стрілецьку зброю. Військові зафіксували 10 автоматних черг", - додав очільник області.

Відомо, що руйнувань та жертв немає.

"Також сьогодні житель Есманської громади наїхав причепом трактора на міну, коли перевозив дрова. При чому, ця місцевість була позначена табличками "Міни". Водій не постраждав", - пише Живицький.