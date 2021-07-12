Окупанти обстріляли українські позиції біля Золотого-4
У понеділок, 12 липня, збройні формування РФ порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Ворожий обстріл був зафіксований українськими військовими поблизу Золотого-4. Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
В результаті обстрілів російських найманців жоден український військовий не постраждав.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
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