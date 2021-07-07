Окупанти обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї українські позиції поблизу Пісків

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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