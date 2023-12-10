Окупанти обстріляли житлову забудову в Херсоні: поранення дістав чоловік
10 грудня, вдень російська армія вдарила по Херсону. Окупанти влучили у житлову забудову, внаслідок чого поранення дістав 37-річний чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Вдень ворог вдарив по місту. Було влучання в житлову забудову", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу поранено одну людину: осколкові поранення голови та вибухову травму дістав 37-річний чоловік.
Пораненого госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу.
- Російська окупаційна армія в суботу, 9 грудня, обстріляла Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого загинули дві жінки, чоловік зазнав поранень.
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