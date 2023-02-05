Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Вчора артилерія ЗСУ завдала потужного удару по промисловій частині тимчасово окупованого міста Каховка. Цю частину міста окупанти використовували для складів боєприпасів та розміщали там військову техніку. До речі, самі жителі Каховки кажуть, що обстріли міста відбуваються з цієї промислової частини. Тобто окупанти самі ж обстрілюють Каховку, щоб спровокувати у жителів міста паніку та змусити людей покидати Каховку", - розповів Хлань.



Депутат Херсонської обласної ради додав, що окупанти оголосили примусову евакуацію з тимчасово окупованих міст



"На Лівобережжі окупанти оголосили примусову евакуацію. Проте фактично депортують людей з міст, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Росіяни продовжують обстрілювати наші міста та села.Вчора також було обстріляно окуповане місто Таврійськ", - додав він.



4 лютого міноборони Британії у twitter повідомило, що Росія включила тимчасово окуповані українські території до свого південного військового округу у спробі інтегрувати їх у свою мілітарну систему, проте це не матиме впливу на війну проти України