Окупанти перекидають техніку через Маріуполь на Запорізький напрямок, - Андрющенко

Про це Андрющенко написав у telegram у вівторок, 21 листопада.

"Продовжено перекидання військових колон до 10 одиниць в напрямку Запоріжжя. Тенденція без змін та значних відмінностей за попередні дні", - зазначив він.

Крім того, за словами радника мера, у місті помітили п'ять військових вантажівок, які рухалися до центру. У трьох з них було багато людей не у військовій формі. За ними рухалося авто так званої військової поліції з озброєними російськими військовими.

Андрющенко також поінформував, що окупанти по території Бердянського району та міста Приазовське здійснюють зачистки узбережжя.