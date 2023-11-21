Окупанти перекидають техніку через Маріуполь на Запорізький напрямок, - Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни через тимчасово окуповане місто перекидають колони техніки на Запорізький напрямок
Про це Андрющенко написав у telegram у вівторок, 21 листопада.
"Продовжено перекидання військових колон до 10 одиниць в напрямку Запоріжжя. Тенденція без змін та значних відмінностей за попередні дні", - зазначив він.
Крім того, за словами радника мера, у місті помітили п'ять військових вантажівок, які рухалися до центру. У трьох з них було багато людей не у військовій формі. За ними рухалося авто так званої військової поліції з озброєними російськими військовими.
Андрющенко також поінформував, що окупанти по території Бердянського району та міста Приазовське здійснюють зачистки узбережжя.
- 17 листопада міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що на тимчасово окуповану територію півдня України приїжджають нові ворожі підрозділи, які базуються на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази.
- Згодом уночі 18 листопада у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині помітили понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою РФ, які окупанти перекинули в напрямку Бердянська Запорізької області.
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