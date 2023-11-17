З Маріуполя у бік Херсона їде величезна кількість паливозаправників: мер Мелітополя про накопичення сил РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми бачимо тенденцію у декількох напрямках. Перше – сьогодні 17 листопада з території тимчасово окупованого Маріуполя у бік Херсона рухається величезна кількість паливозаправників. Це саме те, що відмічають наші мешканці. Також ми бачимо на території тимчасово окупованої Мелітопольщини нові й нові підрозділи рашистів, які приїжджають і частіше базуються на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази. То ж розуміємо, що ворог сьогодні накопичує сили на території тимчасово окупованого півдня", - зауважив міський голова Мелітополя.

Іван Федоров резюмував, що попри втрати окупантів як на Херсонському напрямку, що вже підтверджують наші офіційні канали військових, так і щоденні вибухи у Бердянську, Мелітополі, Токмаку, ворог, вивозячи чорні пакети, продовжує звозити нові підрозділи на тимчасово окупований південь.

11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, до якого причетний місцевий спротив - загалом у результаті операції загинули щонайменше троє російських офіцерів

Також міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованій Запорізькій області пролунали гучні вибухи, де російські терористи, намагаються сховати техніку та особовий склад





