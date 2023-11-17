З Маріуполя у бік Херсона їде величезна кількість паливозаправників: мер Мелітополя про накопичення сил РФ
Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що на тимчасово окуповану територію півдня України приїжджають нові ворожі підрозділи, які базуються на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми бачимо тенденцію у декількох напрямках. Перше – сьогодні 17 листопада з території тимчасово окупованого Маріуполя у бік Херсона рухається величезна кількість паливозаправників. Це саме те, що відмічають наші мешканці. Також ми бачимо на території тимчасово окупованої Мелітопольщини нові й нові підрозділи рашистів, які приїжджають і частіше базуються на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази. То ж розуміємо, що ворог сьогодні накопичує сили на території тимчасово окупованого півдня", - зауважив міський голова Мелітополя.
Іван Федоров резюмував, що попри втрати окупантів як на Херсонському напрямку, що вже підтверджують наші офіційні канали військових, так і щоденні вибухи у Бердянську, Мелітополі, Токмаку, ворог, вивозячи чорні пакети, продовжує звозити нові підрозділи на тимчасово окупований південь.
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