Окупанти під виглядом огляду затоплених будинків крадуть цінності й українські документи мешканців Херсонщини
Наразі активісти зафіксували як мінімум 20 випадків на Херсонщині, коли російські військові проводили "огляди" затоплених будинків та вилучали матеріальні цінності жителів
Про це повідомили активісти руху "Жовта Стрічка" у телеграмі.
Зазначається, що військові армії РФ під виглядом ліквідації наслідків свого ж теракту на Каховській ГЕС викрадають майно жителів Нової Каховки, Олешок та Голої Пристані.
Росіяни забирають золото та техніку мешканців, а також українські документи - паспорти, свідоцтва про народження та шлюб.
"Це робиться для того, щоб чинити психологічний тиск на місцевих жителів та змусити їх звертатись за російськими паспортами", - наголосили у "Жовтій Стрічці".
- У квітні Центр національного спротиву повідомляв, що українські активісти "Жовта стрічка" на тимчасово окупованих територіях поширюють рублі з патріотичними надписами: "Росія програє, Путін - убивця".
- Також станом на 2 червня проукраїнський рух "Жовта Стрічка" зареєстрував 3500 активістів на тимчасово окупованому РФ півострові Крим.
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