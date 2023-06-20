Про це повідомили активісти руху "Жовта Стрічка" у телеграмі.

Зазначається, що військові армії РФ під виглядом ліквідації наслідків свого ж теракту на Каховській ГЕС викрадають майно жителів Нової Каховки, Олешок та Голої Пристані.

Росіяни забирають золото та техніку мешканців, а також українські документи - паспорти, свідоцтва про народження та шлюб.

"Це робиться для того, щоб чинити психологічний тиск на місцевих жителів та змусити їх звертатись за російськими паспортами", - наголосили у "Жовтій Стрічці".