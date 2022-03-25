Окупанти планували вже 25 березня повернутися додому: СБУ перехопила розмову російського військового

Служба безпеки України опублікувала аудіозапис розмови загарбника.

У дописі зазначають, що мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію "асвабадітєлєй". Так, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому. Принаймні, їм це обіцяли. В СБУ наголошують, що сьогодні їхня єдина надія на порятунок – потрапити під потенційну ротацію.

"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь", – СБУ зацитували слова загарбника.

Наголошують, що військових РФ кількість загиблих вражає, загарбники просто тікають під постійним вогнем українських захисників.



"Окупанти навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті "скоріш за все, потрапили у полон чи загинули", – зазначається у повідомленні.

За даними СБУ, загарбник також розказав про прапорщика, у якого "поїхав дах", тож у нього довелося забрати зброю, і тому дезертирство – звичайна річ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі 70 російських військових збунтувалися проти свого злочинного керівництва і відмовились воювати.