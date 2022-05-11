Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Хлань додав, що йдеться навіть не про мобілізацію до окупаційного війська, залучення до активних бойових дій як бійців, а про використання людей як заслону від ЗСУ.



"Вчора окупанти оприлюднили інформацію, що вони хочуть кидати наших хлопців на передову, але не зі зброєю, а просто кидати на передову як живий щит, а для того, щоб наші Збройні сили не змогли атакувати. Просто тяжко підібрати слів до цього. Якщо вони це будуть робити, то це вже більше, ніж свинство чи рашизм…", – сказав депутат.



Хлань додав, що на Херсонщині окупанти продовжують проводити свої "фільтраційні дії", вони шукають та заарештовують українських активістів.

"Окупанти вишукують воїнів АТО, проукраїнських активістів, тих, хто може чинити спротив окупації. Вчора окупанти виклали відео допиту нашого хлопця з Олешок, вони навіть не приховували електричний струм, під’єднаний до вуха нашого хлопця. Окупанти просто вибивали з нього якісь пропагандивні розповіді про РФ. Я не розумію цього цинізму, коли від побитої людини, під’єднаної до струму щось вибивають", – наголосив Хлань.

Окупаційна "влада" Херсона почала відбирати квартири у місцевих мешканців, які покинули місто

відбирати квартири у місцевих мешканців, які покинули місто З Херсону виїхало приблизно 45% жителів



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