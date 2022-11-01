Окупанти планують перемістити артилерійські установки з Півдня на Схід, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що у росіян зараз відбуваються багатопланові заходи
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти евакуюють населення Херсона, вивозять медичні заклади, оперативні служби. Намагаються переміщувати артилерійські установки для того, щоб перемістити їх на Схід, де теж запекло на лінії фронту. Росіяни свого часу сконцентрували велику кількість озброєння саме на Півдні України", - зазначила Гуменюк.
За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь", росіяни переміщують озброєння на лівий берег Дніпра, влаштовуючи чергові рубежі оборони та лінії вогню.
"Ворог усвідомлює, що не втримає правий берег. Вони мають оборонні споруди навколо Херсона, але абсолютної стратегії у них не напрацьовано. Противник намагається розрахувати кілька стратегій", - зауважила Гуменюк.
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