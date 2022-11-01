Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти евакуюють населення Херсона, вивозять медичні заклади, оперативні служби. Намагаються переміщувати артилерійські установки для того, щоб перемістити їх на Схід, де теж запекло на лінії фронту. Росіяни свого часу сконцентрували велику кількість озброєння саме на Півдні України", - зазначила Гуменюк.

За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь", росіяни переміщують озброєння на лівий берег Дніпра, влаштовуючи чергові рубежі оборони та лінії вогню.

"Ворог усвідомлює, що не втримає правий берег. Вони мають оборонні споруди навколо Херсона, але абсолютної стратегії у них не напрацьовано. Противник намагається розрахувати кілька стратегій", - зауважила Гуменюк.