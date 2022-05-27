Окупанти планують роздати російські паспорти у Мелітополі

Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

Осіб, які збираються прийняти паспорти РФ, попередили, що вони відповідатимуть за законом України.

"У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти. Звісно, ці псевдодокументи не дадуть жодних привілеїв мешканцям окупованих територій - вони не дадуть права виїхати в росію чи уникнути примусової мобілізації, отримувати соціальні виплати, вільно переміщатися тощо. Натомість ті, хто погодиться на отримання таких “паспортів” точно відповідатимуть за законом України після нашої Перемоги, адже в нашій державі подвійне громадянство заборонене", - йдеться у звіті ОВА.

Мелітопольські фермери продають запаси зерна

"Фермери Мелітополя продають запаси зерна, адже бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам може призвести до експропріації всіх запасів. Відтак вчора у бік Криму поїхала колона з 20 фур, завантаженими зерном. Номери на вантажівках були закриті", - повідомили у Запорізькій ОВА.

Де розташований Мелітополь?

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