Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни відкрили в Маріуполі дуже великий морг. Не можу відповісти навіщо вони це роблять. Цей дуже великий морг площею 7000 кв.м міг би обслуговувати всю Донецьку область. Навіщо вони його відбудували, взагалі не зрозуміло. Можливо через те, що побачили велику кількість загиблих на початку окупації, яких вони складали просто на вулицях", - пояснив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя додав, що в місті є великий дефіцит електроенергії.

"Поряд з моргом вони побудували діагностичний центр на 69 ліжок. Проте побудували його ще півтора місяця тому. Дуже пафосно відкрили, відсвяткували – і все. Зараз цей центр не працює. Оскільки потужності електрики в Маріуполі обмежені", - додав він.

14 жовтня російська артистка Надія Бабкіна приїхала у розбомблений Росією театр у Маріуполі та заявила, що він завжди був російським.

У середу, 19 жовтня, окупанти в Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, заявивши, що це "політичне дезінформування населення"

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