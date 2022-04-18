Окупанти почали діяти обережніше, але артилерія ЗСУ щоденно дуже професійно робить "смерть ворогам", - боєць ТрО Харкова

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.



“Ми спостерігаємо, що окупанти стали трішки менше закидати особовий склад на убій по всій лінії фронту. Росіяни почали діяти обережніше. Також вони не везуть великі колони техніки, як це було на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Попри це, їм така тактика не допомагає. Артилерія ЗСУ разом зі спецпризначенцями щоденно і дуже успішно робить окупантам “смерть ворогам”. Обережність росіян ніяк їм не допомагає.” - розповів Дебелий



Дебелий також наголосив, що на російських окупантів в Україні чекає тільки смерть. Він зауважив, що ми обороняємось і захищаємо власну землю, тому у ворога немає ніяких шансів захопити Україну.



Нагадаємо, за даними Генштаб ЗСУ Збройні сили РФ завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні, противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України

За 17 квітня на Півдні України загальні втрати загарбників склали 60 рашистів та 16 одиниць військової техніки, серед яких: 3 танки, 4 реактивних системи залпового вогню, 7 броньованих машин піхоти та десанту і інша автотехніка

“Всі спроби російських окупантів захопити Україну будуть знищені. Ми знаходимось на власній землі, а вони є окупантами. Так було і 100 років тому, є і зараз. Для нас нічого не змінилось. Це потрібно усвідомити. Ми переможемо, коли ця недолуга держава розпадеться на маленькі частини.”, - додав Дебелий