Окупанти почали діяти обережніше, але артилерія ЗСУ щоденно дуже професійно робить "смерть ворогам", - боєць ТрО Харкова
Боєць ТрО Харкова Валентин Дебелий розповів, що російські окупанти почали діяти обережніше, але артилерія ЗСУ разом зі спецпризначенцями щоденно успішно знищує ворога
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.
“Ми спостерігаємо, що окупанти стали трішки менше закидати особовий склад на убій по всій лінії фронту. Росіяни почали діяти обережніше. Також вони не везуть великі колони техніки, як це було на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Попри це, їм така тактика не допомагає. Артилерія ЗСУ разом зі спецпризначенцями щоденно і дуже успішно робить окупантам “смерть ворогам”. Обережність росіян ніяк їм не допомагає.” - розповів Дебелий
Дебелий також наголосив, що на російських окупантів в Україні чекає тільки смерть. Він зауважив, що ми обороняємось і захищаємо власну землю, тому у ворога немає ніяких шансів захопити Україну.
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