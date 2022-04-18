За добу на півдні України наші військові знищили 60 окупантів та 16 одиниць техніки

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Противник продовжує укріплюватися на зайнятому рубежі, намагається замінити пошкоджену і знищену техніку в підрозділах по передньому краю. Не припиняє спроби відновити контроль над Олександрівкою на Херсонщині, але успіху не має. Відчайдушні спроби проведення розвідки боєм обернулися знищенням нашим підрозділом ворожої розвідгрупи. Натомість ворог протягом доби здійснив понад 30 обстрілів наших позиції. Артилерією та іншими підрозділами угруповання наших військ нанесено ураження понад ста цілей противника в зоні зіткнення. Загальні втрати загарбників склали 60 рашистів та 16 одиниць військової техніки, серед яких: 3 танки, 4 реактивних системи залпового вогню, 7 броньованих машин піхоти та десанту і інша автотехніка", -йдеться у повідомленні.

Також наші військові зазначають, що корабельне угруповання в Чорному морі продовжує ведення розвідки, психологічний і стратегічний тиск загрозами ракетних ударів.

Додамо, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники 17 квітня знищили 60 російських загарбників

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb