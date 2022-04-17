ЗСУ відбили п’ять атак російських військ на сході України та ліквідували 60 окупантів
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники 17 квітня знищили 60 російських загарбників
Про це повідомляє ОТУ "Схід".
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 17 квітня, українські захисники відбили 5 ворожих атак", – йдеться в повідомленні.
Українські воїни знищили:
- особового складу – 60
- танків – 1
- БМП – 2
- МТЛБ – 2
- артилерійських систем – 3
- АТ – 3
- вертольотів – 1.
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