"Шкода було "Стінгера" на них витрачати, тому збили звичайною "Іглою": на Харківщині ЗСУ знищили російський гвинтокрил Ка-52
На Харківщині захисники з 93 бригади Холодний Яр, збили російський гелікоптер Ка-52
Про це повідомляє Оперативне командування "Схід".
Офіцер 93 бригади Холодний Яр на ім'я Ярослав розповів, що російський гвинтокрил Ка-52 збили звичайною "Іглою".
"Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-53. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали", – йдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що жартують між собою, що збили російський гвинтокрил приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 баксів, за яку "заплатили ще за Совєтів".
- З 24 лютого до 17 квітня окупанти втратили близько 20300 військових, 2002 бронемашини, 773 танки, 376 систем артилерії, 165 літаків, 146 гелікоптерів та 148 БПЛА.
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