"Шкода було "Стінгера" на них витрачати, тому збили звичайною "Іглою": на Харківщині ЗСУ знищили російський гвинтокрил Ка-52

Про це повідомляє Оперативне командування "Схід".

Офіцер 93 бригади Холодний Яр на ім'я Ярослав розповів, що російський гвинтокрил Ка-52 збили звичайною "Іглою".

"Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-53. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали", – йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що жартують між собою, що збили російський гвинтокрил приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 баксів, за яку "заплатили ще за Совєтів".