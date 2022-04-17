Методичка Путіна не змінюється, в Чечні теж були фільтраційні табори, катували і страчували цивільних, - посольство США
За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 20300 військових, 773 танки, 376 систем артилерії, 165 літаків і 146 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 17 квітня окупанти втратили близько 20300 військових, 2002 бронемашини, 773 танки, 376 систем артилерії, 165 літаків, 146 гелікоптерів та 148 БПЛА
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
З початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали:
- особового складу - близько 20300 осіб;
- танків - 773 од.;
- бойових броньованих машин - 2002 од.;
- артилерійських систем - 376 од.;
- РСЗВ - 127 од.;
- засоби ППО - 66 од.;
- літаків - 165 од.;
- гелікоптерів - 146 од.;
- автомобільної техніки - 1471 од.;
- кораблів/катерів - 8 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 148 од.;
- спеціальної техніки - 27 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Безпосередня загроза для Києва ліквідована, ЗСУ ведуть бої в передмісті Херсона, росіяни зосередили основні зусилля на Ізюмському напрямі, - Залужний
Київ
+6°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе
2022, вiвторок
19 квітня
21:09
"Наша мета: посилити Україну настільки, щоб Росія більше ніколи не посміла вторгнутися", - Джонсон
20:40
"Генерали, прокинувшись з похмілля, втямили, що у них лайно-армія". Російський олігарх Тиньков назвав війну в Україні божевіллям
20:23
Залужний обговорив складну обстановку на Сході та Півдні України з головою об’єднаного комітету начальників штабів США
20:21
Українські біженці у Німеччині. Профспілки ФРН застерігають від формування класу "працівників другого гатунку"
20:19
Усе, що в них є, крім ядерної зброї, росіяни використовують у Маріуполі. Азовсталь практично повністю знищено, - "Азов"
20:17
У одній із громад на Запоріжжі провели псевдоголосування за приєднання до окупаційної адміністрації "ДНР", - очільник Пологівської РДА
19:45
Генсек ООН закликав встановити передвеликодній чотириденний "режим тиші" й відкрити гуманітарні коридори
19:22
Росіяни почали наступ у районі Пологів на Запоріжжі в рамках битви за Донбас, але лінія зіткнення не змінилася, - ОВА
19:17
Доньки Путіна, дружина Лаврова і власники Альфа-банку. Канада розширила санкційний список росіян
18:55
РФ планує провести псевдореферендум щодо приєднання до окупованого Криму у місті на Миколаївщині, - розвідка
18:54
Оновлено
"Шахтар" вийшов на матч з "Фенербахче" у футболках з фото 4-річної дівчинки з Маріуполя
18:30
Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!": рідні окупантів вірять телевізору й заперечують звірства, в яких зізнаються російські військові, - СБУ
18:23
Колективний Захід погодився з тим, що з Росією домовитись не вийде. В США та Європі зрозуміли, що покінчити з режимом Путіна можна лише на полі бою, - Чалий
17:47
44% ізраїльтян вважають, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання, - опитування інституту демократії
17:43
Ексклюзив
Немає більше російських олігархів, вони всі знищені путінською агресією, - Наливайченко
17:26
Це друга фаза війни, яка визначить третю: Арестович назвав варіанти розвитку подій після наступу росіян на Донбасі
17:07
Оновлено
Радник мера Маріуполя заперечив повідомлення Тарути про потужну бомбу, яку окупанти начебто скинули на лікарню в районі Азовсталі
16:59
У Греції відбудеться благодійний концерт Афінського оркестру на підтримку українських дітей-біженців