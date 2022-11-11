Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив на брифінгу в Медіацентрі "Україна — Укрінформ".

"Найгарячішим лишаються Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону Збройних Сил України, або зайти в місто, або обійти його. Це для того, щоби надалі розвивати свій наступ. Ворог дійсно перекидає значні сили на вказані напрямки, розподіляє їх, щоб, зазнаючи фіаско на інших напрямках, хоч десь здобути успіх. Тому він має величезні втрати, але своїх спроб не припиняє", – сказав він.

За словами голови Донецької ОВА, у Бахмуті ворог знищив уже 60% інфраструктури.

"Вся лінія фронту від півдня до півночі – Мар’їнка, Красногорівка, Вугледарський напрямок, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар, частково Сіверська громада – потрапляють під постійні обстріли. І руйнація інфраструктури у регіоні дуже велика. Якщо брати місто Бахмут, то вже понад 60% там можна констатувати зруйновану інфраструктуру міста", – повідомив Кириленко.

У Міноборони раніше зазначали, що Бахмут і Соледар є найгарячішою ділянкою фронту.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb