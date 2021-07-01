Окупанти поранили українського військового у зоні ООС
Росіяни поранили військового ЗСУ внаслідок обстрілу позицій ООС біля Широкиного
Про це повідомила пресслужба ОТУ "Схід" у Facebook.
В результаті обстрілувійськовослужбовець отримав осколкові поранення.
Після надання першої допомоги його транспортували до госпіталю. Стан пораненого – середньої тяжкості.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
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