Окупанти порушили тишу на Донбасі: запускали безпілотник
Від початку доби, 16 липня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Зокрема, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.
Про факт порушення Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
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