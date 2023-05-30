Про це у ранковому зведенні 30 травня звітує Генштаб ЗСУ.

"Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Так, окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців. Перевіряють особисті документи та мобільні пристрої.

Таким чином загарбники намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

За добу Росія завдала 62 авіаудари та здійснила 54 обстріли з РСЗВ по Україні

Сьогодні вночі, 30 травня, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БПЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Своєю чергою протягом минулої доби РФ завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України.

Вчора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БПЛА Shahed-136/131. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БПЛА Shahed.

Вчора вдень росіяни застосували крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Києва. Силами та засобами Повітряних сил Збройних Сил України 11 з 11 ракет були знищені.

Загалом протягом минулої доби армія РФ завдала 62 авіаційних удари та здійснила 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Українські сили оборони відбили 27 ворожих атак минулої доби, ситуація по напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 27 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Мілового Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

Завдав авіаційного удару в районі Стельмахівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове та Богуславка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби російські солдати наступальних дій не проводили.

Завдали ракетного удару в районі Лиману та авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області; Сіверськ та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку війська РФ наступальних дій не проводили

Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки.

Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії.

Завдали авіаційних ударів в районах Гуляйполе і Мала Токмачка Запорізької області.

Здійснили обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногірськ Запорізької області; Качкарівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Львове, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ знищили 4 розвідувальних дрони, уразили 3 важливі цілі й райони зосередження озброєння й техніки окупантів

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.

Також було знищено 4 ворожих розвідувальних БПЛА різного типу.