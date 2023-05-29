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За день ворог завдав по Україні 53 авіаудари та здійснив 20 обстрілів з РСЗВ, — Генштаб

29 травня, 2023 понедiлок
19:29
Війна з Росією окупанти

Протягом понеділка, 29 травня, ворог завдав по Україні 53 авіаудари та здійснив 20 обстрілів з РСЗВ, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні будинки

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу

Окрім того, за уточненою інформацією, в ході нічного ракетного удару РФ ЗСУ знищили 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва, українська ППО знищила 11 з 11 ракет.

На Луганщині окупанти забирають у місцевих дорогу агротехніку

Генштаб повідомляє, що у тимчасово захопленому Сватовому Луганської області у фермерських господарств, які у зв’язку з виїздом власника не можуть надати деяких документів на право власності, просто забирають комбайни, вантажівки та іншу дороговартісну техніку.

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах скупчення ворога

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника. 

За добу ЗСУ відбили 20 ворожих атак на Луганщині та Донеччині

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаудару в районі Мілового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Павлівка,  Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова,  Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне,  Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове, Богуславка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі  Торецька Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногріськ Запорізької області; Качкарівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Львове, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Вночі на 29 травня ворог випустив по Україні до 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та близько 35 "шахедів". ППО вдалося збити 37 ракет і майже 30 безпілотників.

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
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ракетний удар
втрати окупантів
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