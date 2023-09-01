Окупанти посилили обстріли цивільних населених пунктів Купʼянського району, - т.в.о.начальника РВА Канашевич
Т.в.о.начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич розповів, що російські окупаційні війська посилюють обстріли з артилерії цивільної інфраструктури Купʼянського району
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Можливо окупанти щось там приготували на Лимано-Купʼянському напрямку, проте ми відчуваємо, що вони трішки вгамувались. Ще три тижні тому вони демонстрували неабияку активність на нашому напрямку. Зараз ситуація змінилась. Причина цьому - кваліфікована та потужна відповідь наших Збройних сил. Тому, можливо, зараз в окупантів відбувається перегрупування, або якась тактична пауза.Проте це краще вже прокоментують наші військові", - розповів Канашевич.
Т.в.о начальника РВА повідомив, що окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру з артилерії.
"На жаль, окупанти останнім часом посилили обстріли цивільних населених пунктів в Купʼянському районі. Ці обстріли вже почали мати такий концентрований характер. Якщо раніше ми фіксували по кілька прильотів по окремих населених пунктах, то зараз вони збільшились до 5-6 разів. Такі обстріли окупанти ведуть дуже щільно й часто обирають одне місто чи село. Вчора, зокрема, така ситуація була в Купʼянська, коли посеред дня окупанти обстріляли дорогу в місті, яка має рухливий трафік. Це автобуси й цивільні автівки", - додав він.
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