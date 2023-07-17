Окупанти посилили пропаганду на Запоріжжі: обіцяють відновити школи й лікарні

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Військово-політичне керівництво РФ продовжує здійснювати пропагандистські заходи стосовно населення ТОТ Запорізької області з метою поширення позитивного сприйняття окупаційної адміністрації та перспектив інтеграції регіону до складу РФ", - ідеться в повідомленні.

За даними Спротиву, аналіз інформаційного простору вказує на суттєве збільшення активності інформаційних ресурсів російської партії "Єдина Росія".

Окупанти стверджують, що "за сприяння партії в регіоні буде проведено ремонти та відновлення у закладах шкільної освіти й лікарнях, будуть побудовані та відкриті центри з надання адміністративних послуг, а для населення буде вжито заходів із покращення системи охорони здоров’я".