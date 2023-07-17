Окупанти посилили пропаганду на Запоріжжі: обіцяють відновити школи й лікарні
Росіяни переконують мешканців тимчасово окупованих територій України, що за сприяння партії "Єдина Росія" буде проведено ремонт і реконструкцію шкіл і лікарень
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Військово-політичне керівництво РФ продовжує здійснювати пропагандистські заходи стосовно населення ТОТ Запорізької області з метою поширення позитивного сприйняття окупаційної адміністрації та перспектив інтеграції регіону до складу РФ", - ідеться в повідомленні.
За даними Спротиву, аналіз інформаційного простору вказує на суттєве збільшення активності інформаційних ресурсів російської партії "Єдина Росія".
Окупанти стверджують, що "за сприяння партії в регіоні буде проведено ремонти та відновлення у закладах шкільної освіти й лікарнях, будуть побудовані та відкриті центри з надання адміністративних послуг, а для населення буде вжито заходів із покращення системи охорони здоров’я".
- Раніше Центр нацспротиву повідомляв про нестачу пропагандистів для повноцінної роботи прокремлівських ресурсів на ТОТ Запорізької та Херсонської областей.
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