Окупанти повідомили про атаку 17 безпілотників на Крим і роботу системи ППО

Про це повідомили у міноборони РФ.

У російському міністерстві традиційно звинуватили у запуску дронів Україну і прозвітували про знищення та перехоплення усіх БПЛА.

"Вранці 7 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням сімнадцяти БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Окупанти заявили, нібито черговими засобами ППО "дев'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено та вісім перехоплено" над акваторією Чорного моря та територією тимчасово окупованого Криму.

О пів на четверту ранку 7 листопада про атаку дронів написав "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, над акваторією Чорного моря вже збито 5 безпілотників", - зазначив він, додавши, що "всі служби працюють у штатному режимі".

За словами окупантів, уламки від одного зі збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці: "Оперативні служби вже на місці, йде ліквідація невеликого спалаху".

Телеграм-канал Кримський вітер написав, що від вибухів спрацьовували сигналізації машин. При цьому автори каналу припустили, що вибухи могли звучати з боку бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.