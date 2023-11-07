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Оновлено

Окупанти повідомили про атаку 17 безпілотників на Крим і роботу системи ППО

7 листопада, 2023 вiвторок
05:28
Війна з Росією Севастополь. Крим

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупанти повідомили, що працювала система ППО, яка нібито знищила й перехопила дрони над акваторією Чорного моря й територією Криму

Про це повідомили у міноборони РФ.

У російському міністерстві традиційно звинуватили у запуску дронів Україну і прозвітували про знищення та перехоплення усіх БПЛА. 

"Вранці 7 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням сімнадцяти БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Окупанти заявили, нібито черговими засобами ППО "дев'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено та вісім перехоплено" над акваторією Чорного моря та територією тимчасово окупованого Криму.

О пів на четверту ранку 7 листопада про атаку дронів написав "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, над акваторією Чорного моря вже збито 5 безпілотників", - зазначив він, додавши, що "всі служби працюють у штатному режимі".

За словами окупантів, уламки від одного зі збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці: "Оперативні служби вже на місці, йде ліквідація невеликого спалаху".

Телеграм-канал Кримський вітер написав, що від вибухів спрацьовували сигналізації машин. При цьому автори каналу припустили, що вибухи могли звучати з боку бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.

  • 4 листопада в тимчасово окупованому Криму було чутно звуки вибухів: у ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив" та пошкодження російського ракетоносія "Аскольд"
Крим
безпілотник
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