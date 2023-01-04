Окупанти продовжують заповнювати ЗАЕС своїми працівниками, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Центрі відзначають, що окупанти планують замінити тих, хто відмовляється працювати на росіян.

"У січні на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму планується призначити Дмітрія Міняєва – заступника директора департаменту спеціальної безпеки АТ “Концерн “Росенергоатом” (дочірня структура “Росатом”)", - пише ЦНС.

Нагадаємо, окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом.

23 грудня очільник МАГАТЕ провів у Москві черговий раунд перемовин щодо демілітаризації ЗАЕС.

26 грудня голова Офісу президента наголосив, що в Україні одним із головних завдань є запровадження санкцій проти Росатому.

27 грудня міністр енергетики України заявив, що Росія на Запорізькій АЕС планує замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію".

Внаслідок пошкоджень від обстрілів ввечері 29 грудня була відключена резервна лінія живлення Запорізької АЕС.

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