Окупанти продовжують заповнювати ЗАЕС своїми працівниками, - ЦНС
Російські загарбники продовжують звозити свій персонал на Запорізьку атомну електростанцію
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У Центрі відзначають, що окупанти планують замінити тих, хто відмовляється працювати на росіян.
"У січні на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму планується призначити Дмітрія Міняєва – заступника директора департаменту спеціальної безпеки АТ “Концерн “Росенергоатом” (дочірня структура “Росатом”)", - пише ЦНС.
- Нагадаємо, окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом.
- 23 грудня очільник МАГАТЕ провів у Москві черговий раунд перемовин щодо демілітаризації ЗАЕС.
- 26 грудня голова Офісу президента наголосив, що в Україні одним із головних завдань є запровадження санкцій проти Росатому.
- 27 грудня міністр енергетики України заявив, що Росія на Запорізькій АЕС планує замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію".
- Внаслідок пошкоджень від обстрілів ввечері 29 грудня була відключена резервна лінія живлення Запорізької АЕС.
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