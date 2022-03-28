Окупанти проникли в Офіс Представництва Президента в Херсоні, можливі провокації

Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.



За попередньою інформацією, окупантами було здійснено неправомірне проникнення до офісу представництва президента в Херсоні.



"Зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні Представництва. Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом з тим, не виключаємо провокацій та закликаємо громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу", - йдеться у офіційному зверненні.



Крім того повідомляється, що офіс Представництва в Херсоні тимчасово припиняє роботу у зв’язку з бойовими діями.

Співробітники Представництва продовжують працювати дистанційно та на підконтрольній уряду України території.



Окупантам, що здійснили неправомірне проникнення до офісу, тим часом рекомендують припинити протиправні дії та добровільно здатися Збройним Силам України.



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