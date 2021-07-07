Окупанти розміщують військову техніку в населених пунктах і готуються до можливих бойових дій на Донбасі, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська стягують на Донбас військову техніку та розміщують її за межами виділених місць його зберігання, що може свідчити про можливу підготовку до бойових дій
Про це повідомили в штабі ООС.
“Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 06 липня 2021 року”, - йдеться в повідомленні.
Спостерігачі ОБСЄ у звіті розповіли про зафіксовану безпілотником на окупованій території Луганської області бойову техніку окупантів:
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поблизу Шимшинівки - 11 танків, 26 броньованих машин;
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поблизу Мирного - 30 танків, 9 самохідних гаубиць, 18 буксированих гаубиць, 101 броньована бойова машина;
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поблизу Круглика - 30 танків.
Розміщену з порушеннями військову техніку спостерігачі зафіксували і на окупованій території Донецької області - 8 танків Т-64 поблизу Бойківського. У так званій зоні безпеки також помітили техніку бойовиків:
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на території Роздольного - 23 бойові машини піхоти (БМП);
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поблизу Кальміуського - 6 бойових броньованих машин та одна самохідну гаубиця 2С1 "Гвоздика".
"Зазначене свідчить про підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ РФ та їх найманців до можливих бойових дій. Варто наголосити на скупченні озброєння та військової техніки на полігонах тимчасово окупованої території Луганської області, які своєю чисельністю загострюють ситуацію в районі проведення ООС", - наголосили у штабі.
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