Окупанти розстріляли сімох людей в селі на Херсонщині та підірвали будинок з загиблими, – Офіс генпрокурора

Про це повідомив Офіс генпрокурора у Телеграм.



"Окупанти розстріляли сімох людей у с. Правдине на Херсонщині і підірвали будинок із загиблими – розпочато розслідування", – йдеться у повідомленні.



Досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) відбувається за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.



"За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей", – вказав Офіс.



Зараз криміналісти намагаються встановити обставини злочину, а також ідентифікації загиблих.

Нагадаємо, у Бучі розпочалась ексгумація загиблих із другої братської могили.

Окрім проблем з окупантами, на Херсонщині виникає криза довіри до місцевої влади.