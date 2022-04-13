Окупанти розстріляли сімох людей в селі на Херсонщині та підірвали будинок з загиблими, – Офіс генпрокурора
Окупанти розстріляли шестеро чоловіків і жінку у селі Правдине у Херсонській області і підірвали будинок із загиблими
Про це повідомив Офіс генпрокурора у Телеграм.
"Окупанти розстріляли сімох людей у с. Правдине на Херсонщині і підірвали будинок із загиблими – розпочато розслідування", – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) відбувається за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.
"За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей", – вказав Офіс.
Зараз криміналісти намагаються встановити обставини злочину, а також ідентифікації загиблих.
- Нагадаємо, у Бучі розпочалась ексгумація загиблих із другої братської могили.
- Окрім проблем з окупантами, на Херсонщині виникає криза довіри до місцевої влади.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе