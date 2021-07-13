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Головна війна з Росією Окупанти шість разів порушили “тишу” на Донбасі: обстріляли житлові будинки в селі Тарамчук

Окупанти шість разів порушили “тишу” на Донбасі: обстріляли житлові будинки в селі Тарамчук

13 липня, 2021 вiвторок
17:55
війна з Росією

Від початку цієї доби зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Неподалік Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі Тарамчука противник вів вогонь по позиціях українських захисників з артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу також постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту.

“13 липня 2021 року у проміжок часу з 07:40 до 08:25 найманці зі сторони окупованого населеного пункту Сигнальне здійснили прицільний обстріл населеного пункту Тарамчук Донецької області, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм. Всього окупантами було випущено понад 30 снарядів, внаслідок чого пошкоджено цивільні будинки та трансформаторна підстанція, що призвело до знеструмлення вулиць Яблуневої та Широкої”, - йдеться в повідомленні.

Ніхто з цивільних мешканців не постраждав.

Поблизу Зайцевого зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

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