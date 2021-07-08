Окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі та поранили українського військового
Окупанти на Донбасі обстріляли позиції українських військових 6 разів за минулу добу, 7 липня
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.
Біля Пісків ворог вів вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру.
У районі Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. В районі населеного пункту Причепилівка військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
У районі Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
А в напрямку Авдіївки противник обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. В результаті цього обстрілу один боєць отримав поранення.
В результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна госпіталізували. Стан пораненого - задовільний.
Більш того, окупанти продовжили обстріли сьогодні вранці, 8 липня.. Обстрілювали Опитне, Новозванівку і Новельське.
"Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівка російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.
За сьогодні втрат серед військових Об'єднаних сил немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе