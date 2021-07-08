Окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі та поранили українського військового

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Біля Пісків ворог вів вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

У районі Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. В районі населеного пункту Причепилівка військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

А в напрямку Авдіївки противник обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. В результаті цього обстрілу один боєць отримав поранення.

В результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна госпіталізували. Стан пораненого - задовільний.

Більш того, окупанти продовжили обстріли сьогодні вранці, 8 липня.. Обстрілювали Опитне, Новозванівку і Новельське.

"Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівка російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.

За сьогодні втрат серед військових Об'єднаних сил немає.