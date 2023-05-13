Окупанти скаржаться на другий за добу обстріл Луганська й вимикають мобільний інтернет
Ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник вдень у суботу, 13 травня 2023 року, розпорядився зупинити роботу мобільного трафіку на території окупованого росіянами Луганська
Про це він заявив у себе в ТГ-каналі.
"У зв'язку з посиленням обстрілів прийнято рішення про тимчасове призупинення роботи мобільного інтернету на території "республіки", - ззаначив керівник бойовиків ОРЛО.
Також він інформує про ранковий удар по розташованому в Луганську об'єкту.
За словами Пасічника, попередня потужна атака по окупантах, що розмістилися у Луганську, мала місце ввечері напередодні - у п'ятницю, 12 травня.
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"Менше ніж за добу українські націоналісти завдали другого удару столиці "республіки". Сьогодні вранці стався приліт у районі селища Ювілейний (Артемівський район Луганська)", - зазначив Пасічник.
Російські ресурси розповідають, що під удар потрапили окупаційні сили, розміщені в корпусі колишнього Луганського університету внутрішніх справ.
- 17 лютого Генштаб ЗСУ заявляв про прибуття до Луганська нової команди іранських інструкторів із запуску шахедів.
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