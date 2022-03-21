Окупанти скидають бомби на заводи Маріуполя, щоб знищити економіку України, - полк "Азов"

Як повідомляє полк "Азов" (Маріуполь), росіяни хаотично ведуть ворожий вогонь, а авіація ворога скидає бомби по інфраструктурі Маріуполя, передає "Еспресо. TV.

"Знищуються заводи, промислові підприємства, які забезпечували містян роботою та дозволяли провадити міжнародну торгівлю. Таким чином окупанти намагаються знищити економіку України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, захисники Маріуполя потопили катер окупантів та знищили два танки, - міськрада

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