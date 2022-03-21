Окупанти скидають бомби на заводи Маріуполя, щоб знищити економіку України, - полк "Азов"
Росіяни продовжують обстрілювати Маріуполь
Як повідомляє полк "Азов" (Маріуполь), росіяни хаотично ведуть ворожий вогонь, а авіація ворога скидає бомби по інфраструктурі Маріуполя, передає "Еспресо. TV.
"Знищуються заводи, промислові підприємства, які забезпечували містян роботою та дозволяли провадити міжнародну торгівлю. Таким чином окупанти намагаються знищити економіку України", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, захисники Маріуполя потопили катер окупантів та знищили два танки, - міськрада
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе