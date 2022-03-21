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Головна війна з Росією Захисники Маріуполя потопили катер окупантів та знищили два танки, - міськрада

Захисники Маріуполя потопили катер окупантів та знищили два танки, - міськрада

21 березня, 2022 понедiлок
16:26

За минулу добу , 20 березня, бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор"

Як повідомляє міськрада Маріуполя, захоплено трофейне озброєння ворога, а семе: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17,  крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".

"Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, жителі Маріуполя, які перебувають в окупованому передмісті, помирають від голоду, - Денісова

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Азов
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2022, понедiлок
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