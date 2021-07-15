Окупанти три рази порушили “тишу” на Донбасі: поранено трьох українських військових
Від початку цієї доби, 15 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.
У результаті обстрілів два військових отримали поранення, один – бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – задовільний.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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