Окупанти три рази порушили “тишу” на Донбасі: поранено трьох українських військових

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

У результаті обстрілів два військових отримали поранення, один – бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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