Окупанти тричі вдарили по Нікопольскому району з "Градів" та важкої артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі знову було гаряче. Ворог тричі ударив по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених", - написав Резніченко.

Він додав, що у Нікополі сталася пожежа.

"Вогонь уже приборкали. У місті понівечені 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач. У Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок та склади й прохідна місцевого заводу. У інших районах ніч була без обстрілів і на цю хвилину спокійно", - написав голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, 3 вересня, на Дніпропетровщині російські окупанти з "ураганів" обстріляли цивільну інфраструктуру Зеленодольська: понівечено 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та Центр надання адміністративних послуг. Загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей поранено

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