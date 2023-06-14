Про це інформує Центр національного спротиву.

"У ході українського контрнаступу російські окупаційні війська втрачають суттєву кількість військової техніки. Окупанти готуються поповнити нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння", - пише Спротив.

Повідомляється, що водночас російській армії не вистачає фахівців-механіків, які зможуть відновити пошкоджену або застарілу військову техніку. Тому ворог примусово залучає автослюсарів із тимчасово окупованого Криму, які працюють на станціях технічного обслуговування.

Центр нацспротиву закликає жителів на окупованих територіях не співпрацювати з псевдоадміністрацією російських загарбників.

У випадку примусу і загрози життя активісти радять скористатися порадами як вивести з ладу автомобіль окупанта, або як знешкодити ворожий танк.

Інформацію про колаборантів надсилати необхідно у телеграм-бот.