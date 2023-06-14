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Окупанти у Криму набирають автослюсарів із місцевих СТО для ремонту військової техніки

14 червня, 2023 середа
13:27
Війна з Росією техніка окупантів

Військові Росії на території тимчасово окупованого півострова Крим набирають автослюсарів із місцевих СТО для ремонту та відновлення армійської техніки

Про це інформує Центр національного спротиву.

"У ході українського контрнаступу російські окупаційні війська втрачають суттєву кількість військової техніки. Окупанти готуються поповнити нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння", - пише Спротив.

Повідомляється, що водночас російській армії не вистачає фахівців-механіків, які зможуть відновити пошкоджену або застарілу військову техніку. Тому ворог примусово залучає автослюсарів із тимчасово окупованого Криму, які працюють на станціях технічного обслуговування.

Центр нацспротиву закликає жителів на окупованих територіях не співпрацювати з псевдоадміністрацією російських загарбників.

У випадку примусу і загрози життя активісти радять скористатися порадами як вивести з ладу автомобіль окупанта, або як знешкодити ворожий танк.

Інформацію про колаборантів надсилати необхідно у телеграм-бот.

  • Водночас за даними Спротиву, російські окупанти посилили перевірки на в'їзді на Кримський міст. Аби знайти партизанів, вони перевіряють телефони людей, зокрема історію браузера.
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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