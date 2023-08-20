Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, росіяни не зацікавлені у відбудові зруйнованих ними міст.

"Відомо, що в Сєвєродонецьку для показових ремонтів вони обрали декілька найбільш вцілілих дев’ятиповерхівок", - написав він у телеграм.

Водночас Лисогор додав, що навіть майже не ушкоджені будинки в старих районах міста окупантам практично не цікаві.

"Так, у минулий осінньо-зимовий період їх залило зверху донизу через діри в дахах, які можна було швидкоруч відремонтувати і зберегти житло. Не приділяють цим будинкам уваги й зараз", - наголосив він.

Крім цього, очільник ОВА повідомив, що ще у березні росіяни оголосили збір документів на перерахунок пенсій. За його словами, людей похилого віку достатньо в кожному населеному пункті, але обслуговують їх по-різному.

"Не стимулюють їх й так звані перші вибори, до яких залишилося кілька тижнів. Через вкрай погану організацію, людям видають талони для здачі документів на пів року наперед. В прискоренні процесу окупанти не зацікавлені", - зазначив голова Луганської ОВА.