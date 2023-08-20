Окупанти у Сєвєродонецьку обрали декілька найбільш вцілілих багатоповерхівок для показових ремонтів, - ОВА
У зруйнованому російськими окупантами Сєвєродонецьку на Луганщині загарбники обрали декілька найбільш вцілілих дев’ятиповерхівок і проводитимуть у них ремонти на показ
Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, росіяни не зацікавлені у відбудові зруйнованих ними міст.
"Відомо, що в Сєвєродонецьку для показових ремонтів вони обрали декілька найбільш вцілілих дев’ятиповерхівок", - написав він у телеграм.
Водночас Лисогор додав, що навіть майже не ушкоджені будинки в старих районах міста окупантам практично не цікаві.
"Так, у минулий осінньо-зимовий період їх залило зверху донизу через діри в дахах, які можна було швидкоруч відремонтувати і зберегти житло. Не приділяють цим будинкам уваги й зараз", - наголосив він.
Крім цього, очільник ОВА повідомив, що ще у березні росіяни оголосили збір документів на перерахунок пенсій. За його словами, людей похилого віку достатньо в кожному населеному пункті, але обслуговують їх по-різному.
"Не стимулюють їх й так звані перші вибори, до яких залишилося кілька тижнів. Через вкрай погану організацію, людям видають талони для здачі документів на пів року наперед. В прискоренні процесу окупанти не зацікавлені", - зазначив голова Луганської ОВА.
- Раніше Олександр Стрюк, керівник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації, зазначав, що окупанти ремонтують те, що найменше постраждало, також продовжують грабувати місто.
- 14 серпня голова ОВА повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни влаштовують рейди щодо підприємців, які не мають реєстрації в Росії, а також почали перевіряти та привласнювати гаражі місцевих жителів.
- Згодом Лисогор заявив, що на окупованій частині Луганській області біля лінії фронту росіяни нічого не роблять, там нічого не працює. Є скарги, що в Сєверодонецьку та Лисичанську не працюють аптеки.
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