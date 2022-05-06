Окупанти в Криму проводять пропагандистські акції до 9 травня зі збором коштів на війну проти України, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, на території півострова з 21 квітня по 22 червня проходить акція "красная гвоздика". Людям пропонують придбати значок із зображенням квітки, а частину грошей скерують на підтримку війни проти України. Денісова додала, що до збору незаконно залучили молодь.

"Також, до окупаційних адміністрацій надійшло доручення від путінської влади про обов’язкове проведення в період з 01 по 09 травня фотовиставок "НАТО хроника жестокости" З 26 квітня по 09 травня на території Криму проводиться всеросійський пробіг «Zа мир! Труд! Май!» та «Zа мир без нацизма"", - повідомила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини вкотре зазначила, що росіяни порушують декларації Генеральної Асамблеї ООН, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

23 квітня Денісова повідомила, що росіяни вивозять до Криму українське зерно та погрожують тюрмою аграріям.

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