Окупанти в Криму проводять пропагандистські акції до 9 травня зі збором коштів на війну проти України, - Денісова
Росіяни використовуються "свято" 9 травня для пропаганди війни в Україні на території АР Крим. Вони організовують акції та збирають гроші на підтримку війни
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, на території півострова з 21 квітня по 22 червня проходить акція "красная гвоздика". Людям пропонують придбати значок із зображенням квітки, а частину грошей скерують на підтримку війни проти України. Денісова додала, що до збору незаконно залучили молодь.
"Також, до окупаційних адміністрацій надійшло доручення від путінської влади про обов’язкове проведення в період з 01 по 09 травня фотовиставок "НАТО хроника жестокости" З 26 квітня по 09 травня на території Криму проводиться всеросійський пробіг «Zа мир! Труд! Май!» та «Zа мир без нацизма"", - повідомила Денісова.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини вкотре зазначила, що росіяни порушують декларації Генеральної Асамблеї ООН, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.
- 23 квітня Денісова повідомила, що росіяни вивозять до Криму українське зерно та погрожують тюрмою аграріям.
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