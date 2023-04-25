Про це пише мер міста Іван Федоров.

За його словами, наразі цілий ворожий підрозділ перебуває на карантині, двох хворих військових з міста вивезли.

"Мінус ворожий підрозділ тепер сидить на карантині. А двох росвійськових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали - вивезли у невідомому напрямку. Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хеппі енду їм точно не буде", - пише Федоров.