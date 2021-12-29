Окупанти в ОРДЛО розмістили за лініями відведення танки, "Гради" та гаубиці, - ОБСЄ
ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО танки, гаубиці та "Гради" російських найманців, розміщені за межами відведених місць зберігання
Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 28 грудня.
Біля Нижньої Кринки на Донеччині спостерігачі виявили російські реактивні системи залпового вогню "Град" і три буксирувані гаубиці "Мста-Б" 152-го калібру.
На Луганщині за лініями розмежування, однак не у відведених місцях зберігання, були розташовані два танки на території об'єкта в Перевальську і 89 танків на чотирьох полігонах.
Зокрема 14 танків перебували в Шимшинівці, 22 - на полігоні неподалік від Мирного, 25 - на полігоні біля Круглика, 28 - на полігоні поблизу Бугаївки.
Крім того ОБСЄ, фіксує ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Безпілотник ОБСЄ виявив одну зенітну установку на території об'єкта біля Кипучого, чотири броньовані машини поблизу Суходолу й одну траншейну машину неподалік Новоселівки на Луганщині.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.95
- Актуальне
- Важливе