Окупанти в ОРДЛО розмістили за лініями відведення танки, "Гради" та гаубиці, - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 28 грудня.



Біля Нижньої Кринки на Донеччині спостерігачі виявили російські реактивні системи залпового вогню "Град" і три буксирувані гаубиці "Мста-Б" 152-го калібру.



На Луганщині за лініями розмежування, однак не у відведених місцях зберігання, були розташовані два танки на території об'єкта в Перевальську і 89 танків на чотирьох полігонах.



Зокрема 14 танків перебували в Шимшинівці, 22 - на полігоні неподалік від Мирного, 25 - на полігоні біля Круглика, 28 - на полігоні поблизу Бугаївки.



Крім того ОБСЄ, фіксує ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Безпілотник ОБСЄ виявив одну зенітну установку на території об'єкта біля Кипучого, чотири броньовані машини поблизу Суходолу й одну траншейну машину неподалік Новоселівки на Луганщині.



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