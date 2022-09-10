Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вони переодягаються у цивільний одяг, шукають плавзасоби, щоб переправитися на лівий берег. Крадуть автівки у місцевих, щоб тікати до Криму. Якщо не можуть втекти, то переховуються у покинутих будинках", - зазначив Хлань

За його словами, окупанти в паніці влаштовують в'язниці для своїх військових, які пишуть рапорти на звільнення.

"Російських військових кидають у підвал і десять днів виховують. Тих хто ламається відправляють знову на фронт. Також працюють загони кадирівців, вони розстрілюють тих, хто відступає", - додав Хлань.

ЗСУ знищили склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового на Херсонщині

За останні дні ЗСУ звільнили понад 1 тис. кв км української території, взяли під контроль 30 населених пунктів та вклинилися в оборону противника на 50 км

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