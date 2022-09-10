Окупанти в паніці влаштовують перевиховні в'язниці для своїх військових, - депутат Херсонської облради Хлань
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань зауважив, що окупанти деморалізовані та намагаються врятувати своє життя
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вони переодягаються у цивільний одяг, шукають плавзасоби, щоб переправитися на лівий берег. Крадуть автівки у місцевих, щоб тікати до Криму. Якщо не можуть втекти, то переховуються у покинутих будинках", - зазначив Хлань
За його словами, окупанти в паніці влаштовують в'язниці для своїх військових, які пишуть рапорти на звільнення.
"Російських військових кидають у підвал і десять днів виховують. Тих хто ламається відправляють знову на фронт. Також працюють загони кадирівців, вони розстрілюють тих, хто відступає", - додав Хлань.
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