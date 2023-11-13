Окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині: двоє поранених

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу Бериславу російськими окупантами постраждала 70-річна жінка, у якої діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз потерпілій надають медичну допомогу.

Пізніше Херсонська ОВА поінформувала, що поранення дістала ще одна людина. Постраждав 49-річний чоловік, який дістав струс головного мозку та вибухова травма. Лікарі надали допомогу на місці.