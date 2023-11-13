Окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині: двоє поранених
13 листопада російська армія вдарила по Бериславу в Херсонській області, внаслідок чого постраждала 70-річна жінка та дістав поранення 49-річний чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок обстрілу Бериславу російськими окупантами постраждала 70-річна жінка, у якої діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз потерпілій надають медичну допомогу.
Пізніше Херсонська ОВА поінформувала, що поранення дістала ще одна людина. Постраждав 49-річний чоловік, який дістав струс головного мозку та вибухова травма. Лікарі надали допомогу на місці.
- У понеділок, 13 листопада, росіяни обстріляли центральну частину Херсона - двоє людей загинуло, четверо зазнали поранень.
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