Окупанти вдарили по Кривому Рогу "Шахедом", ворожі дрони також чули над Нікопольським районом
У середу, 2 листопада, окупанти атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг, про звуки "Шахедів" також повідомляють у Нікополі
Про це заявили представники міської влади обох населених пунктів.
За оновленою інформацією, дрон-камікадзе влучив у об'єкт критичної інфраструктури Кривого Рогу. Голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул повідомляє, що руйнування значні, декілька районів міста без світла та води. Втрати наразі уточнюються.
Очільник ОВА о 22:21 повідомив про влучення дроном-камікадзе "Шахед" по місту. Очільник ОВА наголосив нічого не викладати та не коментувати у мережі.
Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко о 21:18 також повідомив, що над містом було чутно звуки дронів-камікадзе.
- 2 листопада Росія атакувала передмістя Запоріжжя, ЗСУ знищили всі дрони, що летіли в напрямку міста.
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