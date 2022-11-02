Про це заявили представники міської влади обох населених пунктів.

За оновленою інформацією, дрон-камікадзе влучив у об'єкт критичної інфраструктури Кривого Рогу. Голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул повідомляє, що руйнування значні, декілька районів міста без світла та води. Втрати наразі уточнюються.

Очільник ОВА о 22:21 повідомив про влучення дроном-камікадзе "Шахед" по місту. Очільник ОВА наголосив нічого не викладати та не коментувати у мережі.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко о 21:18 також повідомив, що над містом було чутно звуки дронів-камікадзе.

2 листопада Росія атакувала передмістя Запоріжжя, ЗСУ знищили всі дрони, що летіли в напрямку міста.

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