Окупанти вдарили по Одрадокам'янці на Херсонщині: поранено літню жінку
Російські терористи вкотре атакували Херсонську область. У неділю, 23 липня, окупанти вдарили по Одрадокам'янці. Унаслідок атаки постраждала літня жінка
Про це пише Херсонська ОВА.
Зазначається, що окупанти влучили по житловій забудові. Через обстріл поранення дістала 70-річна жінка.
За інформацією від ОВА, постраждалу доправили в лікарню. У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу.
- Протягом доби 22 липня окупанти випустили по Херсонщині 332 снаряди, було зафіксовано 59 обстрілів з артилерії, мінометів, "градів", авіації, танків, БМП та безпілотників.
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