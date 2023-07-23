Окупанти вдарили по Одрадокам'янці на Херсонщині: поранено літню жінку

Про це пише Херсонська ОВА.

Зазначається, що окупанти влучили по житловій забудові. Через обстріл поранення дістала 70-річна жінка.

За інформацією від ОВА, постраждалу доправили в лікарню. У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу.