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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія обстріляла 10 областей України: 38 поранених, 9 загиблих. Ситуація в регіонах

23 липня, 2023 неділя
12:55
Війна з Росією обстріл Одеси

За минулу добу 22 липня російська армія завдала удару по десяти областях України, унаслідок чого щонайменше 38 людини дістали поранення, 9 людей загинули

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в 09:00 обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: росіяни за добу завдали удару з артилерії по Новгород-Сіверському району.

Сумщина: вранці та вночі ворог здійснив 4 обстріли чотирьох населених пунктів у Краснопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській громадах, було зафіксовано 10 вибухів. Постраждалих і жертв немає.

Також минулої доби росіяни 24 рази обстріляли прикордоння, було зафіксовано 113 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади. Ударів завдавали з артилерії та дронів-камікадзе. У Краснопільській громаді внаслідок обстрілу загинула людина, чотири дістали поранення. Також дві людини отримали поранення в Середино-Будській громаді внаслідок удару дроном-камікадзе.

У Білопільській громаді внаслідок обстрілу артилерією пошкоджено лінію електропередачі.

Запорізька область: упродовж минулої доби ворожі війська завдали 69 ударів по 20 населених пунктах. Пошкоджено 12 цивільних об'єктів - житло та майно громадян. Також три населених пункти області обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, а один - з ворожої авіації. 

Уночі ж армія РФ чотирма ракетами атакувала Запоріжжя та Запорізький район області. Постраждалиї немає.

Дніпропетровщина: учора Росія двічі вдарила з артилерії по Нікопольщині. Унаслідок цього було пошкоджено 12 приватних будинків, 6 господарських споруд, теплиця, лінії електропередачі. Було побито три автівки, одне з них знищене. Зайнялася пожежа, яку вже загасили.

Також ворог атакував Великомихайлівську громаду Синельниківського району - понівечено лінію електропередачі.

Уночі 23 липня російська армія обстріляла з артилерії Марганецьку громаду та Нікополь. Унаслідок цього було пошкоджено три приватні будинки, господарські споруди, легковий автомобіль, лінію електропередачі.

Харківщина: учора росіяни з реактивних систем залпового вогню "смерч" обстріляли Куп'янськ. Унаслідок цього пошкоджено будівлю ПРАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" та 4 вагони-рефрижератори. В ОВА зазначили, що витоку небезпечних хімічних речовин не виявлено, жертв і постраждалих немає.

Унаслідок обстрілу Куп'янська з мінометів пошкоджено щонайменше три житлові будинки, господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка. А в наслідок обстрілу Куп'янського району пошкоджено 2 приватні будинки, поранення дістав 60-річний чоловік - його госпіталізували, загинув 45-річний чоловік.

В Ізюмському районі внаслідок обстрілу загорілася будівля клубу. А в місті Ізюм на маіні  ПФМ підірвалася 72-річна жінка, її госпіталізували.

Луганщина: загарбники обстріляли Серебрянське лісництво. З артилерії завдали удару по Невському та Білогорівці. За добу було здійснено 138 обстрілів, випущено 611 снарядів.

Донеччина: за добу росіяни обстріляли 18 населених пунктів. Унаслідок цього пошкоджено 33 житлових будинки (9 багатоквартирних), 2 лінії електропередачі, 2 гаражі, водогін, торговельний центр, цех підприємства, приміщення ринку, школа, газова труба, військовий автомобіль. Також через обстріли загинули чотири людини, 11 дістали поранення.

Миколаївщина: вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися поблизу населеного пункту Куцурубської  громади. Минулося без постраждалих.

Одещина: росіяни випустили по Одещині щонайменше п'ять видів ракет всіх видів базування. Серед них "калібри", "онікси", Х-22, "Іскандер-К". Також було застосовано "Іскандер-М". Влучили у Спасо-Преображенський собор та Будинок вчених. Унаслідок обстрілу загинула 1 людина, 22 людини отримали поранення - серед них 4 дитини.

Херсонщина: минулої доби ворог випустив по регіону 332 снаряди, було зафіксовано 59 обстрілів з артилерії, мінометів, "градів", авіації, танків, БМП та безпілотників, було зафіксовано три прильоти керованих авіабомб. По місту Херсон було випущено 28 снарядів.

Загалом ворог завдав ударів по 25 населених пунктах області. Унаслідок обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю об'єкта життєзабезпечення Херсона. Поцілили також по місцевому кладовищу, житловому кварталу та фермерському господарству. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, приміщення ферми. Загинула людина.

  • Російська окупаційна армія 22 липня вдарила по місту Середина-Буда та селищу Угроїди Сумської області, унаслідок чого одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення.
Луганщина
Одещина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
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