Окупанти вдарили з артилерії по приватних будинках у Водяному
Російські окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл приватних будинків у Водяному
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
У четвер, 1 липня в період з 15:35 до 16:20, було зафіксовано обстріл з боку позицій збройних формувань РФ, що знаходяться в районі тимчасово окупованого населеного пункту Заїченко у напрямку населеного пункту Водяне.
В ході верифікації, проведеної УССЦКК, виявлено факти застосування кремлівськими найманцями артилерійських систем калібру 120 мм, що призвело до руйнування приватної власності в населеному пункті Водяне.
Результати аналізу фрагментів від снарядів свідчать про застосування окупантами боєприпасів типу ЗОФ49 російського виробництва з підривником 3В35, які є основними для самохідних гармат типу 2с23 "Нона-СВК" та не перебувають на озброєнні ЗС України.
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