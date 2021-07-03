Окупанти вдарили з артилерії по приватних будинках у Водяному

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

У четвер, 1 липня в період з 15:35 до 16:20, було зафіксовано обстріл з боку позицій збройних формувань РФ, що знаходяться в районі тимчасово окупованого населеного пункту Заїченко у напрямку населеного пункту Водяне.

В ході верифікації, проведеної УССЦКК, виявлено факти застосування кремлівськими найманцями артилерійських систем калібру 120 мм, що призвело до руйнування приватної власності в населеному пункті Водяне.

Результати аналізу фрагментів від снарядів свідчать про застосування окупантами боєприпасів типу ЗОФ49 російського виробництва з підривником 3В35, які є основними для самохідних гармат типу 2с23 "Нона-СВК" та не перебувають на озброєнні ЗС України.

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