Окупанти ведуть найбільш активні дії на Слобожанському та Донецькому напрямках, – Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України", – йдеться у повідомленні.

При цьому втрати, які несе ворог, перевищують "показники комплектування" – кількість тих, ким вдалося доукомплектувати ряди окупантів. Це відображається на морально-психологічному стані рашистів. Відтак, вони продовжують відмовлятися від участі у бойових діях.

Ворог не проводив активних наступальних дій на Слобожанському напрямку, натомість зосередився на обороні. Намагається не допустити просування ЗСУ до кордону України.

"На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку", – вказує Генштаб.

На Волинському і Поліському напрямках – без активних дій Росії та без ознак формування наступальних угруповань.

На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала: ворог готується обороняти позиції.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Тут противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступу в напрямках Лиману та Сєвєродонецька. Була невдала спроба штурмувати Воєводівку, але окупантам довелося відійти на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку Росія намагається з боєм просунутися в районах Олександрівки та Шандриголового.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно вів бої в районі населеного пункту Тошківка.

Тривають бойові дії на Авдіївському напрямку: країна-агресор намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник готується до активних дій. Генштаб прогнозує нарощування угруповання тут за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі міста Маріуполь.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник перегруповує свої підрозділи для покращення свого тактичного положення, нарощує системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, вдосконалює інженерне обладнання позицій. Також тут ворог демонстративними діями намагається не допустити перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки, скувати їх.

На Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилась без змін. В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

Нагадаємо, окупанти знову штурмують Азовсталь.