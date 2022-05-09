English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти ведуть найбільш активні дії на Слобожанському та Донецькому напрямках, – Генштаб

Окупанти ведуть найбільш активні дії на Слобожанському та Донецькому напрямках, – Генштаб

9 травня, 2022 понедiлок
18:57

Втрати противника значно перевищують кількість людей, якими Росії вдалося доукомплектувати армію

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України", – йдеться у повідомленні.

При цьому втрати, які несе ворог, перевищують "показники комплектування" – кількість тих, ким вдалося доукомплектувати ряди окупантів. Це відображається на морально-психологічному стані рашистів. Відтак, вони продовжують відмовлятися від участі у бойових діях.

Ворог не проводив активних наступальних дій на Слобожанському напрямку, натомість зосередився на обороні. Намагається не допустити просування ЗСУ до кордону України.

"На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку", – вказує Генштаб.

На Волинському і Поліському напрямках – без активних дій Росії та без ознак формування наступальних угруповань.

На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала: ворог готується обороняти позиції.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Тут противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступу в напрямках Лиману та Сєвєродонецька. Була невдала спроба штурмувати Воєводівку, але окупантам довелося відійти на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку Росія намагається з боєм просунутися в районах Олександрівки та Шандриголового.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно вів бої в районі населеного пункту Тошківка.

Тривають бойові дії на Авдіївському напрямку: країна-агресор намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник готується до активних дій. Генштаб прогнозує нарощування угруповання тут за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі міста Маріуполь.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник перегруповує свої підрозділи для покращення свого тактичного положення, нарощує системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, вдосконалює інженерне обладнання позицій. Також тут ворог демонстративними діями намагається не допустити перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки, скувати їх.

На Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилась без змін. В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Маріуполь
окупанти
Генштаб ЗСУ
Азовсталь
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
9 травня, 2022 понедiлок
Навіть загальна мобілізація не врятує Путіна від поразки: бойовий потенціал сухопутних і десантних військ Росії вичерпаний. Колонка Сергія Згурця
8 травня, 2022 неділя
ЗСУ знищили понтонну переправу, катер, нову модель БМП і техніку росіян на Сіверському Донці, - InformNapalm
путін путлер
8 травня, 2022 неділя
Знахабнів остаточно: Путін цинічно "привітав" український народ з 9 травня
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.39
    Купівля 31.39
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.94
    Продаж 33.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
9 травня
19:52
Ольга Стефанішина
Віцепрем'єрка Стефанішина: очікуємо ембарго ЄС на російську нафту 10 травня
19:40
Азовсталь, Маріуполь
США на рік відмовляться від мит на українську сталь
19:38
МОЗ
МОЗ: поранених українців і онкохворих дітей евакуюють на лікування за кордон безоплатно
19:21
Росіяни "призначили" ексрегіонала Балицького псевдогубернатором Запорізької області
18:59
Іспанія прийняла судно з російським вугіллям на тлі закриття портів для кораблів РФ
18:45
Урсула фон дер Ляєн
Очільниця Єврокомісії їде до Орбана в Будапешт - обговорять нафтове ембарго
18:32
Дівчинка Аліса, яку росіяни роз'єднали з мамою під час евакуації з "Азовсталі", - в безпеці й невдовзі потрапить до рідних
18:23
Петро Порошенко
Україна має стати членом ЄС і НАТО: Порошенко у День Європи закликав до депутінізації Росії та світової політики
18:14
Петер Сійярто
"Створює проблеми та не дає шляхів вирішення": Сійярто пояснив, чому Угорщина блокує рішення ЄС про нафтове ембарго для Росії
18:08
Ірпінь
Сапери завершили поверхове розмінування Ірпеня
18:02
Пресреліз
Еспресо
Держспецзвʼязок намагається прикрити злочинні дії Концерну РРТ, - телеканал "Еспресо"
18:01
Ексклюзив
Микола Маломуж
Звітувати Путіну про великі перемоги на 9 травня не вдалося, - Маломуж
17:49
Ексклюзив
путін
Путін здувся. Головне із виступу тирана на Параді побєдобєсія
17:48
російські війська
Росія стягує на північ Криму артилерію для боїв за Херсонщину, - Міноборони
17:23
нафта
У ЄС обговорюють послаблення можливого нафтового ембарго для Росії, - Bloomberg
17:11
Азов Маріуполь Ілля Самойленко
"Кіборг" з ідеальною англійською: що відомо про Іллю Самойленка - офіцера, який давав історичну пресконференцію з "Азовсталі"
17:02
Ексклюзив
евакуація дипломатів РФ
Росія - це чорна діра у цивілізаційному розвитку людства, - дипломат Харченко
17:00
Ексклюзив
Джо Байден
Дуже важливо, що ленд-ліз буде підписаний сьогодні. Це сигнал Байдена, що Путін залишився сам проти всього світу, - політичний діяч Рашкін
17:00
голова Київської ОВА Олександр Павлюк
Кількість відновлених міжміських і приміських маршрутів на Київщині зросла до 247
17:00
Емманюель Макрон
Україна є членом європейської сім'ї, але вступ до ЄС може тривати "роками чи десятиліттями", - Макрон
16:43
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Міністр оборони Британії відповів на звинувачення Путіна у підготовці НАТО до "нападу" на Крим
16:43
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Евакуацію з Луганщини відновлять після зачистки території Білогорівки
16:35
Кіркоров
Латвія заборонила в'їзд до країни російському співаку Кіркорову
16:19
РНБО
Телеканал "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО, - Держспецзв'язку
16:11
Шарль Мішель
Президент Європейської Ради Шарль Мішель з прем'єром Шмигалем 9 травня відвідав Одесу
15:54
Ексклюзив
СБУ
Перед фронтом військовий повинен пройти як мінімум 2-місячне навчання, зараз не всі воїни володіють необхідними знаннями, — військовий медик
15:47
ЛУКОЙЛ
Колишнього топменеджера компанії ЛУКОЙЛ знайшли мертвим під Москвою у будинку, де проводилися ритуали вуду
15:37
пропускні пункти
Уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, де можна розмитнити авто з ЄС
15:31
Ексклюзив
ЗАЕС
Багато зброї та вибухівки на Запорізькій АЕС створює небезпеку, - очільник НАЕК "Енергоатом" Котін
15:17
Володимир Зеленський
Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС
15:11
Ексклюзив
Путін
Путін зникне, якщо програє війну, - директор Центру відносин США - Україна у Вашингтоні Грицковян
14:50
Ексклюзив
Азовсталь
Політики забувають, якою ціною стоїть "Азовсталь", крайня евакуація вартувала життя трьох українських воїнів, — екскомандир полку "Азов"
14:37
Миколаївські десантники
Миколаївські десантники показали відео знищення окупантів та їхньої техніки
14:30
Ексклюзив
збитий російський літак
Відмовки про погодні умови - брехня. У Путіна вже немає літаків для параду, - Огризко
14:07
Слов'янськ
Росія обстріляла центр Слов'янська
14:07
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Спасибо деду за победу": Ломаченко привітав підписників у Instagram з 9 травня російським гаслом
13:59
Прощання з Олександром Маховим_2
У Києві попрощалися з журналістом і захисником України Олександром Маховим
13:50
окупований Херсон
Окупаційна "влада" Херсона почала відбирати квартири у місцевих мешканців, які покинули місто
13:44
У Варшаві активісти облили посла РФ червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти до пам'ятника радянським солдатам
13:35
Путін
На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV