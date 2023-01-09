Окупанти вгатили по Нікопольщині щонайменше десятьма снарядами

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Не вщухає нічний терор Нікопольщини. Росіяни двічі обстріляли район з важкої артилерії", - пише очільник області.

Гаряче було у Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Рашисти вгатили туди щонайменше десять снарядів.

Повідомляється, що серед мирного населення ніхто не постраждав. Наслідки ударів з'ясовують.

"У решті районів уночі сирена кричала про небезпеку, та минулося без атак. I на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Вже вдень 4 січня російські загарбники обстріляли територію Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок цього чоловік отримав важке поранення грудної клітини.

Нікополь увечері 4 січня і вночі на 5 січня потерпав від нових атак. Також у лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні.

Уночі 8 січня окупанти гатили по Нікопольщині з важкої артилерії: під ворожим вогнем опинилися Мирівська та Червоногригорівська громади.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb